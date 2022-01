Manger vite et bien le midi, c'est possible à Caen

Pour y répondre, la boulangerie “du Pain sur la Planche” , installée avenue du Six Juin, lance une formule pour le midi, spécialement concoctée avec une diététicienne. “Cette idée est venue naturellement, en écoutant notre clientèle souvent pressée qui souhaitait savoir comment malgré tout manger équilibré”, explique Aurélie Léger, responsable de la boutique. La boulangerie propose désormais un sandwich avec du fromage frais, de l’ail, de fines herbes, de la salade, des tomates et du poulet. S’y ajoutent un fromage blanc avec un coulis de fruits rouges et un croq’ amande.



“Le midi, on peut manger vite et bien, à condition de trouver une protéine comme dans le fromage blanc, au lieu d’utiliser de la matière grasse”, assure Armelle Vanot, diététicienne partenaire de la boulangerie. “C’est un pari, parce qu’avec des produits frais, nos marges sont moindres”, conclut Aurélie Léger.

> Audio : les conseils d'Armelle Vanot, diététicienne