Vers une association d'Europe écologie

C'est une première en France. La cellule bas-normande du groupe politique Europe écologie qui s'est rassemblée à Flers lors de sa deuxième convention régionale, le samedi 29 mai, a décidé de lancer son association. Les élections régionales de mars dernier sont déjà bien loin, et le mouvement environnementaliste cherche ainsi à se donner un nouvel élan. L'idée est de permettre à tous ceux qui ne militent pas chez les Verts, de réfléchir et de proposer de nouvelles idées, au sein d'une structure qui fait de l'environnement une de ses priorités. Il ne reste plus qu'à trouver un nom à cette association. Elle a pour objectif de préparer les assises nationales de l'Ecologie qui doivent avoir lieu en octobre.



