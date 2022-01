Hamouma : "on se devait de couper la mauvaise série"

"Ce qui est intéressé c'est de voir que même menés, on peut revenir" a-t-il ainsi déclaré. Et il en sait quelque chose puisqu'il fut impliqué sur les trois buts de son équipe, même si sur le premier il ne touche pas le ballon. Mais son action de jeu ne fut pas sans tromper le portier brestois. L'ancien Lavallois permit ensuite à son équipe de doubler la mise, avant de servir Kandia Traoré pour le troisième but victorieux de la rencontre.

"On sait que l'an passé on a eu une mauvaise pèriode à cette époque là, alors on se devait de couper la mauvaise série, c'est chose faite", a-t-il fait savoir, en référence aux deux derniers matchs de championnat perdus contre Lille et Rennes.

