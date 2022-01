Le festival de la terre et de la ruralité le 4 septembre à la Haye Pesnel

C'est un évènement devenu incontournable chaque année au début du mois de septembre, le Festival de la terre et de la ruralité. Ce rendez-vous est organisé par les jeunes agriculteurs de la Manche qui ont à coeur de promouvoir leur métier grâce à de nombreuses animations à La Haye Pesnel le 4 septembre.

A retrouver sur le lieu du festival entre autres:

Une expo de tracteur pulling

Du 4L cross

Un pôle enfant pour découvrir le métier des agriculteurs

Un comice agricole

Un concours de labour

Du quad

Un marché du terroir

Chien de troupeau et de nombreuses autres animations

Tendance Ouest est partenaire de cet évènement qui saura amuser et faire découvrir aux petits et aux plus grands le monde agricole.