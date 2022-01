Prison : la voix d’un proche sur les ondes

“L’émission a lieu tous les dimanches, de 12h à 13h, en direct. Les familles appellent la radio et interviennent durant une minute généralement. Sur leur poste, en prison, les détenus écoutent”, explique Marc Jodocius, responsable de l’émission dans le Calvados. “Notre équipe est composée d’une trentaine de personnes qui se relaient chaque dimanche.” Au bout du fil, ce sont en moyenne quarante à soixante personnes qui appellent toutes les semaines. parmi elles, Ninette* qui voit pourtant son mari deux fois par semaine au parloir de la maison d’arrêt. Mais le dimanche, elle ne manque jamais d’appeler la radio. “Il n’attend que ça. Et moi aussi. Je lui parle du quotidien, des petits bobos de la vie et aussi des enfants...” Reine* garde le contact avec son fils grâce à cette émission. “Il sait que sa maman pense à lui...”



“On nous écoute dans toutes les prisons de Basse-Normandie”, conclut Marc Jodocius.



* Ndlr : prénoms d’emprunt

Pratique. Tél. 02 31 74 27 23. À Caen, sur RCF, 94.9