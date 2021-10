La préfecture maritime de Cherbourg a annoncé vendredi 28 mai l'organisation d'un exercice anti-pollution les 2 et 3 juin dans la mer de la Manche. Une opération qui va permettre de tester le nouveau dispositif ORSEC maritime. Plusieurs militaires devront gérer et intervenir en cas de crise. De gros moyens nautiques et aériens devraient être mis en place pour l'occasion en vue de traiter des nappes d'hydrocarbures fictives.

