Caen Extrême Show

Des shows motos et autres animations vous seront proposés au Parc des expositions de Caen aujourd'hui et demain. Du stunt et du freestyle seront au programme. Des pilotes comme Kevin Carmichael, Duke Acrobaties et Romain Izzo seront présents. Entrée 10€ la journée, 15€ les deux jours. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Christophe Leopold, l'un des membres de l'organisation, était avec nous pour en parler ce matin dans le "ça se passe près de chez vous" de 11h25.