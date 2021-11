Extreme show c'est dimanche 21 juillet de 11h à 18h dans la zone artisanale de St Remy sur Orne. Assistez à des spectacles d'acrobaties moto avec Duke Acrobatie, pilote officiel Benelli et Sébastien Rambaud, pilote officiel Triumph.



Tarif : 5€ adulte / 3€ enfant de 4 à 10 ans / Gratuit pour les moins de 4 ans. Restauration sur place et animations pour les enfants.



Plus d'infos ICI



Ecoutez, Claudia Chesnel, l'organisatrice.

Extreme show moto à St Remy sur Orne Impossible de lire le son.