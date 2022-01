A Saint-Jo, c'est la kermesse!

Comme en chaque fin d’année scolaire, l’Institution Saint Joseph de Caen est à la fête ! L’Association des Parents d’Elèves organise la kermesse et cette année en plus des traditionnels stands de « chamboule-tout » et de barbe à papa, on pouvait aussi retrouver le stand de La Très Grande Boucle. Suite au succès rencontré lors de la Fête du Vélo à Caen, nous avons décidé de remettre en place notre concours de Goldsprint pour les élèves (et les profs !) de Saint-Jo.

Toute l’après-midi, les élèves du collège et de l’école primaire se sont succédés sur notre vélo statique de 1971; le but étant de « parcourir » 1km le plus rapidement possible. La vieille mécanique a même du subir une petite réparation après avoir souffert sous l’acharnement d’élèves de 6ème particulièrement motivés !

Au terme de l’après-midi, nous remettons les prix à nos deux champions : Grégoire Lamache pour le primaire, et Thibaut Sallé pour le collège qui ont réalisés respectivement des temps de 1’53”00 et 1’30”60 ! Ces deux cyclistes en herbe se sont vu remettre des sacs de couchages qui leur serviront pour partir à l’aventure dès cet été ! Bravo à eux, et bravo également au champion dans la catégorie adulte : Jacky Chan qui a réussi un temps de 1’27”37 !

Merci à tous pour l’organisation de la kermesse, et merci à tous les participants qui sont passés nous voir sur le stand ! Bonne fin d’année scolaire à vous !