Une découverte macabre à Periers

Cette macabre découverte a eu lieu dans le hameau de “La Bauptoiserie”, à deux/trois kilomètres du centre de Périers. L'occupant de la maison s'appelle Pierre Siccard, un ancien légionnaire de 65 ans, originaire du département et installé ici depuis une vingtaine d’années. Est-ce la personne retrouvée morte? C’est vraisemblable, mais l’état de décomposition du corps était tel que l’identité n’a pas pu être formellement établie. “Des prélèvements ont été effectués qui permettront de confirmer l’identité”, explique Sophie Le Meur, substitut du procureur de Coutances.

La magistrate a diligenté une autopsie. “Elle a permis de confirmer que le décès n’était pas dû à des causes extérieures”. Pas d’homicide donc, la piste de la mort naturelle est privilégiée.

Les analyses devraient aussi permettre d’établir la date du décès, mais au parquet, on est formel : “le décès remonte à plus de trois mois”.

Dans le village, l’homme inspirait la crainte. “On en avait peur”, confirme un voisin proche. Un autre ajoute : “Celui qui habitait là était une personne qui vivait reclu”. Dans le voisinage, en tout cas, on est formel: “on ne l’avait plus vu depuis plusieurs mois”.

Ce fait divers sordide intervient quelques semaines après la découverte d’un corps momifié à Saint-Sauveur-le-Vicomte, une personne décédée depuis sept mois.