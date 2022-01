Ce week-end, Maltot se sent l'âme d'un cowboy

3 000 personnes sont attendues ce week-end à Maltot, où se mêleront concerts et animations, récréations et bals populaires, le tout à la sauce américaine bien entendu. Deux concerts se dérouleront samedi : Texas line à 15h15 et Howlin’Fox à 18h30. La journée se clôturera par un bal en soirée avec deux scènes : l’une country et l’autre allant du rock au twist.

Le lendemain, l’attraction principale sera le concert de Kévin Buckley (photo), artiste country à la renommée grandissante. Pour les enfants, un rodéo mécanique, un village indien et divers jeux seront organisés. Les adultes pourront eux s’initier à la danse vedette. De là à devenir accro, il n’y a qu’un pas… de danse.

Pratique. Samedi 27 de 10h à minuit, Dimanche 28, de 10h à 18h30. 2 jours : 10€, 1 jour : 7€. Gratuit aux moins de 12 ans.

Tel. 06 34 58 77 40

Boris Letondeur