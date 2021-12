Ouistreham devient "La Mecque" du windsurf français

Pas moins de 95 participants seront présents, issus de 14 régions de France dont les territoires d'Outre-mer. Au programme, course d'entrainement ce dimanche après midi à partir de 13h. Compétition officielle à partir de lundi vers 11h et jusqu'à 17h. Des animations seront organisées parallèlement avec notamment du beach volley et du beach soccer.

En F42, après les nombreuses victoires de Jules Denel, trop âgé pour concourir cette année, le titre est remis en jeu au profit de plusieurs très bons riders tels que Wiliam Alikiagalelei, Benjamin Remy, ou encore le Martiniquais Benoit Jacquier.

En RRD 120, chez les Filles, le niveau est là et la compétition s’annonce serrée. La Championne de France en titre Delphine Cousin revient cette année défendre son titre mais la concurrence est féroce. Alice Arutkin, 7 fois Championne de France en Bic 283 OD est bien décidée à s’emparer de ce titre tout comme ses concurrentes Morane Demont et Marion Mortefon dans le circuit depuis plusieurs années.

> Audio : Estelle Lanis, en charge de l'organisation parle des spécificités du windsurf par rapport à la planche à voile.

Crédit photo : (c) Manuel Couette