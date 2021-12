Nouveau single pour Jean Louis Aubert intitulé "Maintenant je reviens"!

Ecoulé à très exactement 225 000 exemplaires, le dernier opus d'Aubert réalise une jolie performance. L'ex-leader de Telephone qui séduit toujours autant avec ses ballades à l'allure futile mais dont le fond est toujours teinté de vérités.

Jean Louis Aubert sera de passage en concert au Zénith de Caen le 21 Octobre prochain!

Découvrez ce nouveau single ci-dessous en version acoustique!

Une citation de Jean Aubert... "C’est quand tu es en « solo » que tu es le plus entouré. Tu as une pléiade de musiciens autour de toi. Forcément tu es plus ouvert aux autres... Il y a eu des moments au sein de Téléphone où je me sentais plus seul (sourire)."