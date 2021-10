Grosse frayeur hier, lundi 24 mai, pour une mère de famille. En promenade à la plage de Colleville-sur-Mer, son enfant de sept ans a disparu alors qu'il était au bord de l'eau. Pendant plus d'une heure, pompiers et gendarmes ainsi qu'une vedette de la SNSM et un hélicoptère l'ont recherché sans relâche. L'enfant a finalement été retrouvé par une autre famille sur la plage voisine.



