C'est la Fête des Jeux au Château de Falaise ce week-end!

Au programme de nombreux ateliers de bâtisseurs, jeux, campements civil et militaire, mais aussi de nombreux spectacles et un tournoi de chevalerie sur poneys pour les enfants !

Au programme :



- Vendredi 12 août 2011 :



En journée : Atelier forge dans la basse cour du Château (gratuit)



Atelier de calligraphie et atelier d’armement dans les Donjons (inclus dans le prix d’entrée des Donjons)





- Samedi 13 août 2011 :



En journée : Démonstration de maniement d’armes médiévales au Château.



18h30, 20h30 : Spectacle de rue par la Cie Théâtre en Stock spectacle “Farces et Attrapes” (1ère et 2ème partie)





- Dimanche 14 août 2011 :



Place Guillaume le Conquérant : marché artisanal et produits du terroir



En continu de 10h à 19h :



- L’Association “Aisling 1198″ propose des jeux médiévaux de société et de plein air



- Les Ateliers des bâtisseurs : charpentier, cordistes, maître d’œuvre, taille de pierre, échafaudage



- Musique



- Campements civil et militaire avec la compagnie Barba Jovis



- L’association de l’ESF Tir à l’arc de Falaise, initie les visiteurs à cette activité



- Tournoi de chevalerie sur poneys pour les enfants



- Atelier maquillage



- Nombreux spectacles évoquant un Moyen-Age réinventé, burlesque et décalé.





Tarifs : adultes : 3,50 € / enfants de moins de 16 ans : gratuit