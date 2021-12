Aloe Blacc dévoile le clip de Tonight Downtown!

Après un passage très remarqué au Festival Papillons de nuit à St Laurent de Cuves, Aloe Blacc propose à ses fans le clip de "Tonight Downtown".

Le chanteur décrit ce moment de transition entre la fin d'une journée de travail difficile, et l'excitation du premier verre d'une soirée partagée entre amis.

Aloe Blacc est un chanteur soul, rappeur et musicien américain.En 2010, il sort le single "I Need A Dollar", qui devient le générique de la série How to Make It in America. Son deuxième album, Good Things parait le 27 septembre 2010.