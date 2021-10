Samedi 22 et dimanche 23 mai, l'association Handivol et l'association sportive pour toutes et tous de Caen (ASPTT) proposeront des baptêmes de l'air et un apprentissage du pilotage à l'Aero-club Côte de Nacre, à l'aéroport de Caen-Carpiquet.

Pratique : samedi 22 et dimanche 23 mai, de 10h à 20h. Tél. 02 31 06 60 90.





