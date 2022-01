Suspicion de trafic de cocaïne

Une douzaine de personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne présumé entre l'Ile-de-France et l'agglomération caennaise depuis le week-end dernier. Ces interpellations dans ont été effectuées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Les investigations ont commencé dans l'agglomération caennaise il y a plusieurs mois. Les gendarmes de la section de recherches, de la brigade de recherche de la compagnie de Caen et du Groupe d'intervention régional sont mobilisés sur cette enquête. Dans la ligne de mire, entre autres, un patron d'un restaurant branché, un responsable d'agence immobilière et un médecin hospitalier. Hier, sur la douzaine de personnes arrêtées, quatre ont été relâchées. Cinq autres ont été présentées au parquet. Deux d'entre elles sont ressorties libres mais placées sous contrôle judiciaire, les autres devaient être présentées au juge des libertés et de la détention hier soir.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire