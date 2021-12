Au programme aujourd'hui : concours de saut d'obstacles amateur, finales régionales CSO cycle libre 4,5 et 6 ans, tournée des As poneys et grand national de saut d'obstacles.

Dans le "ça se passe près de chez vous" de 9h25 nous étions en direct avec Jean-Claude Heurtaux, le Président du Normandy Horse Show.

Retrouvez le programme complet du NHS sur le site normandyhorseshow.com !