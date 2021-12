Festival A Fond la Cale à Saint-Martin de Bréhal

De nombreuses animations seront proposées, comme de la marche à pied, des sorties en vélo, des soirées dansantes et des concerts. Sans oublier le traditionnel apéro d'ouverture ce soir, à consommer avec modération. Un petit festival qui perdure dans le temps et qui plaît toujours autant aux 4000 personnes qui viennent chaque année pendant ces 3 jours de festivités. A Fond la Cale est surtout connu pour sa course d'objets flottants non identifiés. Comment ce festival se différencie-t-il des autres ? C'est la question que nous avons posé à Patrice Desbleumortiers, l'un des organisateurs.

Plus d'informations sur tourisme-canton-brehal.com