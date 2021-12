Le groupe Kings Of Leon annule sa tournée...

"Nous avons le regret d'annoncer que Kings of Leon annule l'ensemble de sa tournée, suite aux problèmes vocaux et à l'épuisement (du leader du groupe) Caleb Followill", écrit le porte-parole du groupe dans un communiqué. "Le groupe est inconsolable mais pour donner aux fans les concerts qu'ils méritent, il doit faire cette pause", poursuit-il.

Le lendemain, il ajoutait: "J'aime énormément nos fans. Je sais que vous n'êtes pas idiots. Je ne peux pas mentir. Il y a des problèmes plus graves dans notre groupe que de ne pas boire assez de (boisson énergétique) Gatorade". Nathan, le troisième frère du groupe, affirmait quant à lui, également sur Twitter: "Honteux et embarrassé par le fiasco de la nuit dernière. Je ne sais pas comment m'excuser, je suis complètement vidé. Des millions d'excuses".

Petit souvenir en vidéo des Kings Of Leon avec Use Somebody...