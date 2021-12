Offrez-vous Lady Gaga à la maison

Quand Madonna a été photographiée par Steven Meisel pour Sexen 1992, le livre s'est vendu à plus de 500.000 exemplaires, malgré, ou grâce à, son contenu plus qu'érotique. Il est probable que le projet similaire qui lie Terry Richardson et Lady Gaga, souvent comparée à Madonna, obtiendra au moins le même succès.

Lady Gaga paraîtra le 22 novembre chez Grand Central Books et réunira plus de 350 photos inédites de la star, sélectionnées parmi 100.000 clichés pris par le photographe, qui a suivi l'artiste pendant dix mois.

Le communiqué de presse de l'éditeur précise que Richardson a accompagné partout la chanteuse, du festival américain itinérant de Lollapalooza en août 2010 à son arrivée enclose dans un oeuf à la cérémonie des Grammy Awards 2011 en passant par les derniers concerts de la tournée "Monster Ball".

Le livre est disponible en préachat au prix de 35,46$ sur amazon.com.