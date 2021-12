EPR : la réaction du CRILAN

Et de un... Et de deux...Et de trois...et... de quatre !

Quatre ans de retard pour l’EPR, le doublement de son coût initial ! Jusqu’où ira l’entêtement injustifiable à poursuivre la construction de ce réacteur et de sa ligne THT ?

Il y a un an, notre annonce d’un retard de trois ans pour le chantier de l’EPR, sur la foi de renseignements de “bons” informateurs du “service public des fuites”, et d’un coût ré-estimé à 6 milliards d’euros, avait été accueillie avec scepticisme.

Et pourtant, voilà qu’EDF elle-même, en cette fin de juillet 2011, fait de la surenchère, annonce une mise en service en 2016, soit avec 4 ans de retard sur le planning et confirme le doublement des estimations initiales, soit bien 6 milliards d’euros !

Les raisons invoquées derrière lesquelles elle se réfugie, accidents mortels et audits sur la sûreté après Fukushima, en cachent en fait d’autres beaucoup moins avouables.



Si les deux accidents mortels qu’elle met en avant ont bien provoqué, pour l’un d’entre eux, plusieurs semaines d’un arrêt très partiel du chantier, il n’y a eu aucun arrêt pour l’autre.

Elle passe par contre pudiquement sous silence la sous-estimation méthodique des accidents du travail, la sous-traitance en cascade, les difficultés techniques et les irrégularités sociales pratiquées sur le chantier Bouygues même si elle évoque à demi-mot de nouvelles méthodes de travail à travers un “comité de pilotage F10” et plus... de transparence. Une transparence qui s’est donc avérée jusqu’à maintenant bien opaque.

Au lendemain de FUKUSHIMA le directeur de l’Autorité de sûreté a dû très rapidement abandonner son idée d’un moratoire du chantier de l’EPR . Pourtant la logique aurait voulu qu’on n’en continue pas la construction. Des problèmes techniques ont déjà été soulevés et apparemment pas tous résolus : non résistance à la chute d’un avion gros porteur, défaut du système de contrôle commande, blocage des grappes de contrôle, incertitudes sur le type de combustible, dues à la suspension de l’utilisation prévue à l’origine du haut taux de combustion et du gainage dopé au chrome.

Alors que le prix du KW/H a déjà augmenté en un an de 9% depuis juillet 2010, combien la construction de ce prototype EPR de Flamanville va-t-il coûter aux contribuables et aux consommateurs ? Quel sera le prix du KW/H EPR ?

La réalité, c’est que l’image de la vitrine commerciale que le pouvoir veut continuer de donner de l’EPR ne cesse de se dégrader: Il est urgent d’arrêter sa construction et celles de ses lignes THT, première étape d’une sortie la plus rapide possible du nucléaire.

C’est le sens de l’appel du CRILAN à préparer et à se joindre à la manifestation de RENNES, le 15 octobre prochain.