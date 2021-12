32ème édition de la Polynormande ce week-end - Le programme

Réécoutez ci-dessus l'intervention en direct ce matin d'Evelyne Leroy, présidente du Club Olympique Poly Normande.

Programme :

Vendredi 29 juillet :

20H30 au Théatre d'Avranches => soirée rencontre avec d'anciens champions

Invité d'honneur Stephen Roche, Vainqueur du tour de France, du Tour d'Italie et du championnat du monde en 1987

Présence également d'Henri Anglade, Jean-Pierre danguillaume et Eric Caritoux

Soirée présentée par Daniel Mangeas

Samedi 30 juillet

9H00-12H00 retrouvez Tendance Ouest en direct d'Avranches avec de nombreux invités

Dimanche 31 juillet

Restauration au Village PolyNormande toute la journée et animation place des Bignons

10H à Saint-Martin de Landelles => départ de la PolyCadets comptant pour le Trophée Marc et Yvon Madiot

11H45 => à Avranches, place Valhubert => Présentation des équipes (15 équipes professionnelles : 8 équipes françaises, l'équipe de france Espoir et 6 équipes étrangères

13 H Départ fictif Place Littré ( 2 tours de circuit dans le centre ville d'Avranches)

13 H 15 Départ réel donné sur la RD47 à en direction d'Isigny le Buat pour un circuit de 157 KM

13 H 45 Arrivée des coureurs sur St Martin de Landelles pour réaliser 10 boucles de 12.5KM

16 H 45 Arrivée de la PolyNormande

17 H 30 concert gratuit avec Emilio CORFA et son orchestre

21 H 45 Prestation des majorettes de St Brice de Landelles

22 H 15 Retraite aux flambeaux avec les majorettes et les fanfares de Louvigné et de St Georges de Reitembault

23 H Grand feu d'artifice musical