Amy Winehouse numéro 1 aux Etats-Unis avec "Back to black"

Selon les chiffres publiés par l'institut Nielsen, l'opus Back to Black s'est écoulé à 37.000 exemplaires en à peine deux jours. Une frénésie qui lui permet de réintégrer le classement Billboard des dix meilleures ventes d'albums quatre ans après sa sortie.

Les 23 et 24 juillet derniers, 55.000 albums d'Amy Winehouse se sont écoulés aux Etats-Unis, soit plus que pendant les six premiers mois de l'année 2011. Les ventes se sont davantage concentrées sur son deuxième opus Back to Black avec 37.000 exemplaires achetés contre seulement mille la semaine précédente. L'album réintègre ainsi le top Billboard à la neuvième place. En 57e position, son premier disque Frank totalise 8.000 ventes, soit une progression de 4.100% en l'espace d'une semaine.

Les titres d'Amy Winehouse ont également rencontré un regain d'intérêt avec 111.000 ventes lors du week-end. Parmi les chansons les plus demandées, Rehab (Back to Black) arrive sans surprise en tête avec 38.000 unités écoulées.

Nielsen note que 95% des albums et titres ont été vendus sous un format digital depuis iTunes ou d'autres plate-formes de téléchargement légal.