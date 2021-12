Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie !

Vous êtes chaque jour aujourd'hui près de 106.000 à nous écouter ! C'est un chiffre historique, une audience encore jamais égalée qui fait de Tendance Ouest, la radio indépendante N°1 en Normandie et la 1ère radio musicale de la Manche, notamment.

Ce chiffre vient d'être diffusé par Médiamétrie qui mesure, chaque année, les audiences de l'ensemble des radios. Sur sa zone de diffusion, Tendance Ouest connait une progression sensible de 3% du nombre de ses auditeurs. Vous étiez 102.800 l'an dernier.

Les chiffres publiés aujourd'hui portent sur l'audience cumulée sur une période de Septembre 2010 à Juin 2011, auprès des auditeurs âgés de 13 ans et plus et dans une tranche horaire allant de 5h.00 à 24h.00. C'est donc chaque jour, à chaque heure et auprès de tous les publics, jeunes et moins jeunes, que Tendance Ouest bat ses records d'audience.

Bravo à toutes et tous et merci pour votre confiance ! L'an prochain Tendance Ouest souffle avec vous ses trente bougies . Une audience historique pour un bel anniversaire !