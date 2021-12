Une ferme gauloise au pied de l’A13

Sous la terre d’un vaste champ au pied de l’échangeur de l’A13 à Troarn, petite commune située à une quinzaine de kilomètres à l’Est de Caen, se trouvent les vestiges d’une ferme gauloise que les siècles ont rayée de la carte, mais dont le sol a su préserver les délimitations et les objets.



Premier siècle avant Jésus-Christ

En 2009, des archéologues de l’Institut national de recherche préventives

(INRAP) ont mené une campagne de fouilles qui s’est révélée très productive. “Ce site présente deux intérêts historiques”, explique François Fichet, conservateur régional de l’archéologie qui avait prescrit le diagnostic, obligatoire avant tout chatier sur une Zone d’aménagement concertée (ZAC). “Une occupation de l’âge de bronze, et surtout une ferme gauloise de 5 000 m2 datant probablement des IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ ont été mis à jour”, indique-t-il avant de compléter : “Le deuxième enseignement, c’est que cette ferme a été remplacée par une exploitation romaine bien plus grande de 2 hectares, dans le cadre de la romanisation de nos campagnes.”

Remplacée par une exploitation romaine

Les gros tessons trouvés sur le site et surtout la profondeur des fossés établis par endroit jusqu’à deux mètres, sont sources d’espoir pour les archéologues.

De son côté, la Communauté de communes de l’Entre Bois et Marais, dont dépend Troarn, attend du ministère de la Culture une réponse pour obtenir une subvention afin de lancer les fouilles qui permettront ensuite l’installation de la ZAC de 30 hectares.

“Ces fouilles coûtent au moins 500 000 euros et nous sommes obligés de les réaliser. Sinon, nous ne pourrons pas implanter notre parc d’activité comme nous le souhaitons”, souligne Dominique Lefrançois, président de la Cdc. Et avec un tel emplacement au pied de l’A13, les candidats à l’implantation sont bien impatients.