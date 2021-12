Ikea prend forme dans les délais à Fleury-sur-Orne

“Nous ouvrirons bien le 2 novembre”

“On construit actuellement les murs selon les ambiances que l’on veut créer. Le plus gros des travaux aura lieu au mois d’août, mais nous sommes tout-à-fait dans les temps, et nous ouvrirons le 2 novembre à 9 heures, comme prévu”, annonce Christine Frick, la directrice du nouveau complexe.

Environ 400 personnes travaillent d’arrache-pied pour honorer ce rendez-vous. Elles s’affairent sur les 19 500 m2 d’espace de vente bien sûr, mais participent aussi à un autre chantier sur les 9 hectares de terrain qui offriront bientôt autour du site 1 200 places de parking, dans un cadre bien entretenu et des accès structurés.

Le recrutement continue

Le recrutement du personnel du magasin à proprement parler n’est pas terminé. Sur les 223 embauches prévues, 156 postes ont déjà été pourvus. Ikéa est donc encore à la recherche d’une cinquantaine de personnes, notamment de comptables, de techniciens de maintenance et d’agents de maîtrise. Des contrats à temps très partiel sont également proposés.

“Avec notre mode de recrutement par simulation, organisé par Pôle Emploi de Caen-sud, chacun peut postuler : nous ne demandons pas de CV. Ce qui nous importe, c’est l’enthousiasme, la motivation et la simplicité. Aujourd’hui, nos nouveaux employés ont de 20 à 55 ans, et représentent une grande diversité de parcours et de profils”.

Infos, www.pole-emploi.fr.