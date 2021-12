Carnaval : Une soirée qui coûte chère !

La nuit bien avancée, il n’y avait plus de bus et les deux acolytes n’ont pas voulu rentrer à pied. Avec deux mineurs, ils ont entrepris de voler un scooter rue Ecuyère, avec un coupe-boulons d’un mètre de long, prêté par des copains…

L’arrivée d’une patrouille de police a interrompu les opérations et, pour échapper aux forces de l’ordre, les délinquants ont piétiné le capot de la voiture d’un riverain, pour se cacher. Le scooter, dont le Neman a été cassé et le carénage forcé, est inutilisable. Jugé jeudi 21 juillet, Mathieu a hérité de sept mois d’emprisonnement avec sursis tandis que C.S, déjà titulaire de sept mentions a écopé de cinq mois fermes. Ils devront solidairement rembourser le propriétaire du scooter de 1 100 €.