La bonne surprise du Taï Pan

L’établissement est non seulement charmant mais en plus, le cadre est totalement dépaysant. La décoration, coloniale dans le style, est soignée jusqu’au moindre détail. Le parfum des bougies enivre sans entêter et la carte laisse rêveur.

Quelques exemples : tartare de poissons bora bora (cubes de thon et saumons crus, lamelles de noix de Saint-Jacques marinés au citron vert, lait de coco, épices secrètes, oignon et poivrons) ; foie de veau miel et gingembre, poulet coriandre et cumin ; nougat chinois accompagné de gingembre confit, de glace mangue et de coulis de chocolat...

Le midi, en semaine, le Taï Pan propose aussi une formule buffet complète pour 12 €.

Tout simplement bon

Ce jour-là, était proposé en entrée de la soupe de courgettes, des nems au poulet, des verrines de melon et de jambon ou encore de concombre et de pomme. Le tout à volonté.

En plat, deux solutions accompagnées de riz blanc : le lieu noir au citron vert ou le mijoté de bœuf et de porc sauce aigre douce.

En dessert, une multitude de verrines s’offrait à nous. Tout était simplement bon. Avec un verre de vin rouge (Côtes du Rhône), la note s’est élevée à 14,50 €.