Le Critérium de Lisieux, c'est aujourd'hui !

Parmi les courreurs vedette prêts à s'élancer sur cette classique du cyclisme bas-normand... Thomas Voeckler. Le tout récent quatrième du Tour de France 2011, qui a même porté le maillot jaune pendant 10 jours, sera la tête d'affiche.

A ses côtés, sera également présent Pierre Rolland, meilleur jeune du Tour. Le champion de France sur route et vainqueur de l'édition 2010 de ce Critérium, Sylvain Chavanel sera également au départ. Sans oublier le Manchois Amael Moinard.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire la fête autour de ce premier Critérium de l'après Tour. Il ne reste plus qu'à espérer une petite éclaircie dans le ciel lexovien pour cet deuxième partie de journée.

Le programme

14h00 : course de 15 tours

15h00 : course (3e catégorie)

à partir de 17h : Jeux d'adresse et sprints

18h30 : défilé des clubs de cyclisme de la région

19h00 : nouveau défilé de la caravane

19h30 : contre la montre des professionnels

20h30 : Critérium

vers 22h45 : remise des récompenses