EPR de Flamanville : une mise en service pas avant 2016 !

Une nouvelle qui confirme un retard supplémentaire de deux ans !

Découvrez ci-dessous le communiqué de presse d'EDF :

Ce retard est lié à des raisons tant structurelles que conjoncturelles. Flamanville 3 est la première centrale nucléaire construite en France depuis 15 ans. C'est également le premier EPR. En termes de maîtrise industrielle, EDF a dû revoir son appréciation de l'ampleur des travaux à mener, notamment en matière de génie civil (ferraillage, platine nettement supérieure à l'estimation initiale...).

Alors que des étapes ont été franchies sur le chantier ces derniers mois (réalisation du génie civil à hauteur de 80 %, démarrage du montage des tuyauteries et des matériels électriques...), deux accidents graves, dont un qui a partiellement suspendu les travaux de génie civil pendant de nombreuses semaines, ont ralenti le chantier notamment au premier semestre 2011.

En outre, les analyses complètes menées dans le cadre des audits d'évaluation de sûreté post-Fukushima seront soumises à l'Autorité de Sûreté Nucléaire en septembre prochain.

Face à ces défis, EDF a décidé de mettre en place une nouvelle organisation avec ses partenaires :

la définition d'un nouveau calendrier industriel fiabilisé intégrant l'ensemble de ces éléments ;

le lancement de rendez-vous "chantier" publics et périodiques pour faire état de l'avancement du projet ainsi que des grandes étapes (pose du dôme en 2012) ;

l'instauration de nouvelles pratiques dans le pilotage et la conduite du chantier ;

la coordination des équipes et des partenaires avec, par exemple, la création par EDF du "Comité F10" regroupant les 9 principales entreprises intervenant sur le chantier ;

le renforcement des exigences en matière de sûreté et de préparation des interventions.

Ce projet actualisé de l'ordre de 6 milliards d'euros permettra à EDF de disposer d'un retour d'expérience et de bénéficier d'une organisation éprouvée pour le développement de ses futurs réacteurs EPR, notamment au Royaume-Uni.

"Nous sommes confrontés à des exigences exceptionnelles sur ce grand chantier et nous avons dû reconstituer un tissu industriel adapté nous permettant de mener ce projet ambitieux. C'est ce qui nous conduit à instaurer dès aujourd'hui une nouvelle organisation du chantier" ont indiqué Hervé Machenaud, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Production et de l'Ingénierie d'EDF et Philippe Bonnave, Directeur général délégué de Bouygues

Construction.

"La réussite de l'EPR Flamanville est un enjeu majeur pour le savoir-faire de l'industrie nucléaire. Nous allons continuer à travailler ensemble sur le retour d'expérience des premiers chantiers EPR afin d'en faire bénéficier les futures constructions dans le monde" ont déclaré Hervé Machenaud Directeur Exécutif Groupe en charge de la Production et de l'Ingénierie d'EDF et Claude Jaouen, Directeur des activités Réacteurs et Services d'Areva.