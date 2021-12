Le mystère rencontre l’histoire

Mais d’étranges aventures peuvent se produire à la tombée du jour. Il suffit de franchir la porte de l’hôtel d’Escoville puis de s’asseoir quelques minutes... Du 13 juillet au 27 août, l’Office de Tourisme de Caen présente la nouvelle vague des Visites Théâtralisées, quarante-deux au total dont deux nouveaux parcours. Le parcours Guillaume le Conquérant réunit les visiteurs les jeudis et samedis à 21h dans sa dernière demeure : l’Abbaye-aux-Hommes sur les traces de cette figure normande. Les témoins de l’Histoire de Caen, anonymes ou célèbres se pressent à votre rencontre tous prêts à vous faire pénétrer le mystère qui à cette heure règne en ville. Les mercredis et vendredis à 21h, la nuit dévoilera des secrets invisibles de jour sur l’épouse du Duc de Normandie : la Reine Mathilde. Vous croiserez également Charlotte Corday s’adonnant à la lecture de Corneille, ou encore Mathilde elle-même revenue de l’autre rive pour un ultime salut. L’Abbaye-aux-Dames révèle quelques-uns de ses recoins les plus inaccessibles. Pratique.

Du 13 juillet au 27 août à Caen. www.tourisme.caen.fr Tel. 02 31 27 14 14