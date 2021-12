Saint-Pierre-sur-Dives s’illumine

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juillet à 22h30, la troupe accompagnée de cent trente figurants bénévoles fera revivre au public toute l’histoire de l’édifice par une grande fresque historique. De la fondation de l’Abbaye bénédictine jusqu’à sa restauration sous l’abbé Haimon en passant par l’invasion Viking et le terrible martyr du prêtre Wambert, cet édifice millénaire n’aura plus de secrets pour vous.

Un spectacle magique à découvrir en famille pour remonter le temps, et revivre mille ans d’histoire le temps d’une soirée.



Pratique. Du jeudi 21 au samedi 23 juillet sur le parvis de l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives à partir de 22h30. Réservation conseillée au 02 31 20 97 90 (samedi 23 complet).