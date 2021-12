Aujourd'hui les enfants ont rendez-vous à Jullouville

Réécoutez ci-dessus les précisions d'Anne-Lise BOITEAU de l'office du tourisme de Jullouville.

Spectacle pour enfants, le Zoobizard



Lieu : Sur le quai, place de la Gare

Horaire : 20h30

Tarifs : gratuit

Contact : OT 02.33.61.82.48.

Dispartition au zoo municipal : Léo le lion a disparu !

Spectacle pour enfants de 3 à 12 ans.

Durée : 60 minutes.



Lundi matin, le gardien du zoo a découvert la disparition du lion. Qui a pû commettre cet horrible crime ?… Est-ce un coup sordide du paon "Hector del Picador" ? Un crime passionnel effectué par "les chats sauvage" ? En effet, vers 22h45, "Félix, le perroquet" a entendu des miaulements de chats de gouttière suivis de froissements d’ailes. Le coupable a-t-il des plumes, des poils ou des écailles ?



C'est sur ces maigres indices que l'Inspecteur Hannibal mène son enquête. Ce célèbre détective arrivera-t-il à délier les langues des animaux du zoo ?



Un spectacle, truffé de drôlerie, où la chanson, le conte et le théâtre, et les marionnettes, vous entraînent dans un zoo pas comme les autres… Où les pans se prennent pour des toreros… Où les chameaux et les dromadaires se font la tête… Où les perroquets se métamorphosent en chats… Et les chats dansent le cha-cha jusqu'au petit matin… Bref un zoo un peu bizarre… Le zoobizard.

Ateliers cuisine pour enfants :

Tous les mercredis de l'été, entre 14 et 18h, atelier pâtisserie au Jardin du Clos Fleuri

Tarif : 25 €

Inscriptions : 02 33 61 89 85

Jullouville en fête ce vendredi :

Plus de détail dans le podcast ci-dessus.