Handball : Colombelles recrute local

Confronté à une forte baisse de son budget, en raison principalement de détournements dont s'était rendu coupable l'ancien président, le CLCH s'est cantonné à un recrutement local et peu onéreux. Parmi les quatre arrivées, deux joueuses font leur retour au club après un passage en D2 (Clara Terzian et Marie Cénédésé) et deux arrivent de Lisieux, en N2 (l'ailière Claire Adeline et l'arrière Rachel Renard). « Certes, il y a une vraie contrainte économique, reconnaît l'entraîneur Philippe Breysacher. Si on avait un budget plus important, on aurait essayé de trouver des joueuses expérimentées. Mais en même temps, c'est une chance de pouvoir intégrer des jeunes joueuses de formation locale. Cette saison va nous permettre d'asseoir notre nouveau projet club. »

Une équipe plus homogène

Colombelles, qui avait l'habitude de recruter sur des périmètres géographiques bien plus larges les années précédentes, n'est pas mécontent de revenir aux bases. « Sans qualité interne forte, on ne s'en serait pas sorti », assure Philippe Breysacher. Néanmoins, c'est une équipe affaiblie qui reprendra l'entraînement le 12 août. Principale inquiétude : le non-remplacement de Jessica Barbier, élément majeur du dispositif passé, partie pour raison professionnelle. « On sera plus fortes au poste de pivot, tempère l'entraîneur. Je pense qu'il y aura une cohésion plus importante et que ce groupe est plutôt équilibré. » Il devra néanmoins surprendre pour jouer les premiers rôles du championnat.