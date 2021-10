Un millier d'écoliers de Caen s'essaient aux sports de pleine nature

Un millier de scolaires sont engagés depuis hier et jusqu'à ce soir, vendredi 1er juillet 2016, dans le nouveau "Caen nature festival" : des enfants de CE2, CM1 et CM2 investissent le Stade Hélitas et la Prairie de la ville pour pratiquer des activités sportives de pleine nature. Une façon aussi de sensibiliser ces jeunes au développement durable comme à la problématique de limitation des déchets.

Du béret et du "disc-golf"

Au programme de Kenza, Julie, Blandine, Antoine, Inès, Audric et Romain, tous CM2 de l'école Fernand Léger de Caen, de l'escalade, du béret, et d'autres sports plus insolites :