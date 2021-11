A Caen, la Bonnaventure continue en famille

Juillet 2016 vient de sonner. A Caen (Calvados), Camille Lebreton, réparateur chevronné de piano, démonte les unes après les autres, les cordes d'un Blüthner de 1900. Assisté partiellement de deux autres personnes, il va lui falloir un mois de travail pour remettre au goût du jour cet instrument qui a traversé le siècle dernier. La société Bonnaventure est la seule à proposer ce type de service à Caen. "Et nous souhaiterions agrandir encore un peu plus l'atelier dédié au piano, tout comme celui réservé à la restauration et aux réglages des guitares", explique le jeune homme de 29 ans qui avec son frère, Hugo, 27 ans, est parti pour reprendre l'entreprise familiale d'ici trois ans.

Troisième génération

"Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ici, mais disons que le passage de témoin commence ces temps-ci, explique le cadet, qui a fait sa formation de luthier en Angleterre. Nous avons des compétences techniques, mais pour la gestion des stocks, les commandes ou les retours, on a encore beaucoup à apprendre du papa !" La prochaine rentrée est d'ailleurs un formidable exercice grandeur nature en la matière.

La maison Bonnaventure va donc rester dans la famille Lebreton pour la troisième génération consécutive, puisque c'est le grand-père, Jean, qui en avait fait l'acquisition en 1957, alors qu'elle se trouvait rue Demolonde avant un transfert rue Froide et un dernier déménagement en 2008, vers les anciens locaux des imprimeries Malherbe, rue des Rosiers. "On n'a jamais poussé nos enfants à reprendre et du coup nous sommes ravis que ça vienne d'eux", se réjouit, Eric, le père.