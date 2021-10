A Rouen, un collectif s'oppose encore et toujours au contournement Est

Lundi 27 juin 2016, une trentaine d'organisations se sont regroupées à Rouen (Seine-Maritime). Ils sont élus locaux, militants associatifs ou syndicaux, simples habitants de communes traversées par le projet de contournement Est de Rouen, et ont un point commun. Ils sont tous opposés à la liaison A28-A13 et veulent le faire savoir. Ils ont tous décidé de se regrouper en collectif. "Ce projet aura eu le mérite de nous rassembler. Cela met en danger plus de 100 000 habitants à cause des particules fines. Il faut que cela s'arrête", a-t-on pu entendre lors de leur première réunion.

Le contournement : "Une machine à cash"

Pour tous ces groupements, il s'agit d'un projet "destructeur de vie. Rouen a le droit de réfléchir à son développement mais, nous, nous n'acceptons pas cette machine à cash. C'est une désintégration humaine et sociale", réagit le maire d'Alizay (Eure), Arnaud Levitre. Réunis et fortement convaincus, ils pourront décider de possibles actions ou manifestations pour protester contre ce projet.