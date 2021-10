Cette augmentation est "une augmentation normale du titre transport, comme elle avait lieu tous les ans", et servira notamment à "la rénovation et au renouvellement du matériel roulant", a indiqué Stéphane Beaudet, vice-président chargé des transports à la Région. Elle ne servira pas à combler le déficit du pass Navigo, qui sera lui financé par la hausse de deux taxes sur les carburants et entreprises, annoncée lundi par Matignon.