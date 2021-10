Emploi, éducation, tourisme... A Caen, 179 millions d'euros pour dynamiser la ville

A Caen (Calvados), les investissements de la ville sont à la hausse : +4% pour le plan pluriannuel d'investissements 2016-2020, par rapport au plan de la mandature précédente, soit un montant total de 179 millions d'euros. Il doit être adopté en conseil municipal, lundi 27 juin 2016. Le premier poste de dépenses, avec 10,3 millions d'euros, est consacré au projet global de redynamisation du centre-ville.

"Caen a besoin de rayonner pour avoir le plus d'activités possibles générant des emplois, notamment en son cœur, avec l'ambition de développer le commerce de centre-ville via le réaménagement des espaces urbains et de l'hyper-centre, sans oublier des points d'accroche particuliers pour le tourisme, comme le château", explique Joël Bruneau, le maire.

Deux nouvelles écoles

La Ville consentira par ailleurs des investissements importants en matière d'éducation avec la construction de deux écoles élémentaires, dont celle d'Authie Nord dans le quartier du Chemin Vert (8,5 millions d'euros) et celle de Lemière (3,6 millions d'euros). "Ces investissements dans leur ensemble, à hauteur de 1 625 €/habitant, vont permettre à Caen de rayonner parmi les grandes villes de l'Ouest de la France et de maintenir un haut niveau de service public dans les quartiers", estime pour sa part Michel Le Lan, maire-adjoint en charge des finances qui confirme que la promesse électorale de baisser les impôts municipaux de 1% par an est maintenu.

"Pour pouvoir investir plus dans les augmenter, il nous a fallu trouver des voies d'économie, comme en matière de fonctionnement." La délocalisation du salon du livre, Epok, du château à la place Saint-Sauveur, a évité la dépense de 156 000 euros à chaque édition.