Dans les jambes des coureurs du Tour de France sur la première étape dans la Manche

Sur la première étape, qui se courra samedi 02 juillet 2016, entre le Mont-Saint-Michel et Utah-Beach, 1 500 cyclistes amateurs testent ce dimanche 26 juin 2016, cette première épreuve longue de 189 kms, sur la côte ouest du littoral manchois, avec un panorama exceptionnel comme décors.

Des élus en selle

Parmis ces amateurs, des élus, et ce conseiller départemental, Jean-Claude Braud, en charge des routes qu'emprunteront les coureurs professionnels.

Les premiers cyclistes sont partis depuis 7h00 ce dimanche matin pour cette étape grand départ de 189 kms, mais selon les possibilités physiques de chacun, deux autres départs sont proposés, depuis Lessay, 80 km et depuis Montebourg soit un parcours de 44 kms jusqu'à Utah-Beach et Carentan ou tout le monde se rejoindra pour fêter le Tour de France et le vélo.