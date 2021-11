Il la bâillonne pour de l’héroïne

Il prétendait que c’était pour aller voir sa mère à l’hôpital. La vérité était autre. Il devait impérativement trouver de l’argent pour “sniffer” ses 2 grammes quotidiens d’héroïne.

Le 23 mai, il retourna voir la vieille dame. Il avait au préalable repérer la boîte en fer contenant ses économies, dans le buffet.

Sans scrupules, coiffé d’un casque de moto, il l’a ligotée, bâillonnée, lui a pris sa boîte en fer, son porte-monnaie, sa carte bleue et l’a abandonnée jetée à terre. Pour qu’elle ne prévienne personne, il lui a confisqué aussi son téléphone portable, en la menaçant avec une imitation de colt 45, afin qu’elle ne porte pas plainte.



Escalade dans la violence

Rapidement interpellé, il a demandé un renvoi de comparution immédiate le 26 mai, pour préparer sa défense, et est emprisonné préventivement jusqu’à l’audience du 29 juin.

Dans la salle, une partie des sièges était occupée par la famille qui entourait l’aïeule, frêle et digne. En face d’elle, son agresseur.

À 30 ans, à la mort de son père qui travaillait avec lui, M. Mellion a commencé à “goûter” à l’héroïne lors d’une fête. Sa femme a fini par comprendre son addiction, puis le quitta car il n’arrivait pas à “décrocher”. Rapidement hors d’état de travailler, il fut licencié.

En cinq délits, il passa de l’escroquerie au vol pour finir la sixième fois par ce vol avec violences. Les faits sont simples et graves. “Au-delà de l’argent, il a rompu la tranquillité d’esprit de la victime en l’agressant à domicile”, estime l’avocate de la défense.

Le tribunal a statué au-delà des réquisitions du procureur. Le prévenu a été maintenu en détention pour quatre ans de prison ferme. En plus du remboursement de la somme dérobée, il devra payer 3 000 € de dommages et intérêts à la victime pour préjudice moral.