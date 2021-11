Drogue : L’héroïne lui fait perdre son emploi

Elle se présente comme allergique au Subutex et est sauvée par l’intermédiaire de son employeur qui veut l’aider à sortir de la toxicomanie. Son mandat de dépôt est transformé en aménagement de peine.

Elle replonge

Mais moins de deux semaines après, elle émet sept chèques volés à son employeur. Lors de son audition au mois de décembre, elle fait porter les soupçons sur une ancienne employée.

Depuis mai 2010, elle a extorqué 11 523,72 € à son patron, à travers neuf chèques, et a replongé dans l’héroïne. La prévenue purge sa peine depuis décembre, subissant un sevrage “forcé” sous 60 mg de produit de substitution. Elle a commencé à rembourser son employeur en lui abandonnant son solde de tout compte et respecte un échéancier pour le reste. Libérable en octobre prochain, le tribunal correctionnel de Caen opte, jeudi 30 juin, pour la peine plancher d’un an d’emprisonnement supplémentaire amputée de trois mois de sursis. Elle sera contrainte en outre à un suivi socio-judiciaire de deux ans.