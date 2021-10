Numérique : des startup de Normandie se rapprochent de grandes entreprises

Bouygues, Crédit Agricole, EDF, ENEDIS, ENGIE, La Poste, Renault et la RATP ont signé, jeudi 23 juin 2016, la charte Normandie Tech 40 instauré par l'association Normandie French Tech. Cette charte a pour objectif de rapprocher des grands groupes vers des services numériques proposés par des startup normandes. Pour Thierry Samper président de la NWX, "ces signatures vont permettre de créer un écosystème avec de vraies valeurs". Dans une volonté de numérisation, ces grands groupes veulent proposer le meilleur de l'innovation à leurs clients qu'ils soient privés ou publics.

Un crowdfunding normand

Lors de cette signature, l'association Normandy French Tech, présente à Caen, Rouen et Le Havre, va proposer un speed-meeting afin que des startup exposent leurs idées et leur savoir-faire à des grandes entreprises locales et nationales. En plus de cette rencontre, un crowdfunding va aussi être mis en place. "Aprés un sondage effectué auprés des Normands, 71% sont prêt à donner 7 euros, l'équivalent d'un paquet de cigarettes, pour favoriser l'emploi sur le territoire." Ainsi dès septembre, vous pourrez financer des projets 100% normands ayant besoin d'investissements.