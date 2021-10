La 14ème fête médiévale de Bourg le Roi se tient le dimanche 26 juin avec de nombreuses animations : marché artistique et artisanal, campements médiévaux, tournoi de chevalerie, montreurs d'ours, vol de rapace, jongleurs, spectacles et repas médiéval servi à l'ancienne avec porteurs et brancards.

Ecoutez, Gérard Lafosse, Président de Bourg le Roi Animation et Patrimoine.