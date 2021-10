Près de Rouen, Loïc Séron expose ses photos évoquant le monde industriel

Loin des photographies conceptuelles faites de pause longue ou de retouches à l'ordinateur, Loïc Séron est un homme qui aime l'instant avec tout ce que ça implique. Il expose ses clichés au musée industriel de la Corderie Vallois, à Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime), jusqu'en janvier 2017.

Disparition de l'homme au profit des machines

Après un travail sur la vie et les coulisses du clos Saint-Marc, le grand marché rouennais, où il a suivi des hommes et des femmes dans leur travail quotidien de producteurs, le photographe normand s'éloigne de ce registre pour entrer dans le monde ouvrier.

La vie professionnelle des ouvriers

Les gestes, certains répétitifs, les postures, les regards, les visages, concentrés devant leur machine et rayonnants lors de la pause déjeuner, les photographies de Loïc Séron ne mentent pas. Elles ne sont pas enjolivées. Elles sont concrètes et révèlent le quotidien des ouvriers.