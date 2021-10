Huit migrants albanais interpellés au port de Dieppe

La police aux frontières, celle des douanes et la préfecture de la Seine-Maritime ont mené une opération de lutte contre l'immigration irrégulière dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juin 2016, sur le port de Dieppe. Huit personnes de nationalité albanaise ont été interpellées, cinq d'entre elles ont été placées en rétention administrative.

Les trois autres, mineures, ont été prises en charge par la sécurité publique pour vérification.

Pas une première

Cette opération n'est pas une première. Mercredi 15 juin 2016, une action simpilaire avait été menée, toujours sur le port de Dieppe, et 28 migrants avaient été interpellés. Par ailleurs, la préfecture et les collectivités locales sont tombées d'accord pour mener des travaux de sécurisation du port et ainsi lutter contre l'immigration illégale.