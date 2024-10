Nouvelle mobilisation contre la loi Travail en Normandie : des manifestations à Caen et Rouen

A Rouen, la mobilisation inclue la CGT, les dockers de Rouen, le NPA, le PCF et Sud Rail. Un membre de la CGT estime la présence de 2000 à 3000 manifestants.

"On ne lâche rien, les manifestations vont se poursuivre, nous continuerons à demander le retrait de la loi Travail. D'autant que le gouvernement est discrédité : ils n'ont plus d'organisation syndicale à l'appui, seules la CFTC et CFDT ne contestent pas ce projet de loi, alors que 70% de la population attend le retrait. Aujourd'hui le mot d'ordre était un rassemblement à Paris, mais aussi en région. Nous serons présents lors de la grande manifestation le 28 juin dans la capitale."

Les manifestants, qui se sont dirigés vers les quais et ont emprunté les voies des TEOR, scandent : "ce n'est pas le 49.3 qui fera la loi. La vraie démocratie, elle est ici." Ou, "il y en a ras le bol de ces guignols qui votent les loi du patronat."

L'ambiance est plutôt bon enfant. Des cégétistes ont échangé quelques blagues avec des policiers.