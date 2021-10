Ivre, dans le Calvados, il vole des poules chez des particuliers pour les manger chez lui

Le 5 mai 2016, vers 18h, à Carville au sud-ouest de Caen (Calvados), les voisins d'une habitation dont le propriétaire est absent, sont fort étonnés de voir un inconnu déambuler dans la cour de ce dernier. L'étonnement grandit quand l'individu, en état d'ivresse évidente, ressort de la propriété avec... une poule sous chaque bras !

Plainte portée et enquête menée, on retrouve le voleur et les poules chez les parents de celui-ci. Mais, volées vivantes, les volatiles sont retrouvées mortes.

Alexandre Callouet, a été jugé en son absence le mercredi 22 juin par le tribunal de grande instance de Caen pour violation de domicile, vol en récidive et état d'ivresse publique manifeste.

A 24 ans déjà sept mentions de vols dans son casier judiciaire

L'individu âgé de 24 ans, a déjà sept mentions de vols dans son casier judiciaire. Aux enquêteurs, il a maintenu avoir trouvé les poules en train de se balader au bord de la route. Le procureur émet un doute quant à l'inculpation de violation de domicile, étant donné que le prévenu a juste poussé le portail, sans le forcer. Par contre, en ce qui concerne les vols, il a déjà bénéficié de plusieurs périodes de sursis mise à l’épreuve, dont l'une a été révoquée. Le procureur constate : "Et en plus, ce monsieur n'a pas daigné se présenter à l'audience ! Cela décourage la clémence. Je requiers 6 mois de prison ferme." Le voleur de poules écope au final de 4 mois de prison ferme et de 1000 euros d'amende. S'y ajoutent 300 euros de préjudice moral et 450 euros de frais de justice.